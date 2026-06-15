SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 59 anos, identificada como Rosemary Suzart Garcia, morreu ontem nas Grutas do Spar, em Maricá, no Rio de Janeiro, enquanto se preparava para descer de rapel.

Vítima se desequilibrou enquanto passava repelente. Uma pessoa da família confirmou ao UOL que ela estava sem corda, se preparando para descer de rapel, quando caiu de uma altura de aproximadamente 25 metros.

Rosemary já estava morta quando as equipes de resgate chegaram ao local. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 10h44 e classificou a ocorrência como salvamento de pessoa após queda em encosta/montanha.

Causa da morte segue sob investigação oficial. A Polícia Civil disse que realizou a perícia no local, ouviu testemunhas e que outras diligências estão em andamento.

Caso foi registrado na 82ª DP (Maricá). Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encaminhado ao IML de São Gonçalo.

As Grutas do Spar fazem parte de um destino tradicional para esportes de aventura em Maricá. Fica no bairro de Inoã, na rua Herotides da Costa Bezerra, em uma área conhecida pela prática de trilhas, escaladas e rapel.

Rosemary tinha o costume de praticar esportes. Conforme informado por parente que a acompanhava, a vítima era ativa e gostava de modalidades radicais.

Também atuava no resgate e cuidado de animais. Ainda segundo essa mesma parente, Rosemary recolhia gatos e cuidava deles até encontrar tutores.

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