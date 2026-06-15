LIMEIRA, SP (FOLHAPRESS) - Para chegar à chamada Ponte do Esqueleto bastam algumas perguntas pelas ruas de Limeira (SP). São três vias de acesso, todas pela estrada vicinal Doutor Cássio de Freitas Levy. O caminho pode ser feito por qualquer veículo sem maiores dificuldades.

Projetada para uma ideia de rede ferroviária que nunca saiu do papel, a ponte funciona hoje como um atrativo turístico. Serve principalmente a entusiastas de esportes radicais que se reúnem quase todos os meses para praticar rope ou bungee jump -modalidades de saltos com corda.

A jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21, era uma delas. Moradora de Jandira, a 54 quilômetros de Limeira, ela viajou até a Ponte do Esqueleto na manhã do último sábado (13) somente pelo salto. Pagou R$ 180 pelo pulo com corda e um complemento de R$ 110 para registrar o momento em vídeo.

Décima sétima a saltar naquele dia, ela foi arremessada do quinto pilar da Ponte do Esqueleto sem estar presa às cordas de segurança. Caiu em queda livre, sofreu múltiplas fraturas e morreu no local.

O local onde tudo aconteceu permanece o mesmo. A Folha de S.Paulo foi a Limeira nesta segunda-feira e acessou a estrutura sem qualquer impedimento. São centenas de metros de concreto erguidos sem proteção lateral, exceto uma pequena mureta.

Não havia segurança, controle de acesso ou grade de proteção. Uma placa em condições precárias alerta para o perigo no local, mensagem parcialmente encoberta por uma pichação. A reportagem viu um carro do Crea (Conselho Regional de Engenharia). O motorista disse ter ido até o local por curiosidade.

O prefeito do município, Murilo Félix (Podemos), afirmou no sábado (13) que vai processar o governo federal por suposta omissão em relação à ponte. A reportagem pediu uma entrevista nesta segunda, mas sua assessoria declarou que a conversa não seria possível.

A secretaria do Patrimônio da União, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, respondeu que a atividade na estrutura era irregular e que está disponível para colaborar com as investigações.

O salto havia sido negociado com o grupo Entre Cordas, formado por gente que pratica o esporte e que operava até então sem nenhum registro empresarial.

Titular das investigações, a delegada Andréa Dantas Levy disse nesta segunda-feira (15) que o acidente representa "um amadorismo e uma falta de experiência" por parte da equipe responsável pelo salto. "A corda era o principal adereço [de segurança]. Como que acontece isso?", questionou.

Levy continua em busca de testemunhas que possam colaborar com as investigações.

Há ainda outro fator a ser investigado: o sumiço de uma câmera modelo GoPro que filmou a queda da jovem. Maria Eduarda saltou com o equipamento acoplado ao punho, mas a filmadora até agora não foi encontrada. A polícia trabalha com a hipótese de que alguém possa ter descartado o equipamento.

Uma das apostas da delegada está também no extrato de vendas da maquininha de cartão usada para receber pagamentos pelo grupo Entre Cordas. A polícia obteve o histórico de pagamentos e deve chamar aqueles que constam dos registros para prestar esclarecimentos sobre a segurança do local.

Três integrantes do Entre Cordas, Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32, Vitor de Freitas Gonçalves, 27, e Maicon Fernandes Cintra, 42, estão presos no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Piracicaba pela morte de Maria Eduarda.

A polícia sustenta que eles cometeram homicídio doloso porque assumiram o risco de matar a vítima ao não prendê-la às cordas. A defesa deles contesta.

"Não é verdade. Eles estão inclusive com medo pelo tanto que essa notícia se espalhou. Tanto que foi um deles que fez os primeiros socorros e acionou a Polícia Militar e os bombeiros", disse à Folha de S.Paulo nesta segunda-feira o advogado Rafael Gomes dos Santos, que representa os envolvidos.

Sobre a câmera, por sua vez, Gomes diz que alguém pode ter pegado o equipamento. "Havia ali uma aglomeração de pessoas", afirmou.

A decisão que converteu a prisão dos membros do Entre Cordas em preventiva diz que as razões da prisão são corretas à primeira vista.

"Ao deixar de conectar a corda de segurança equipamento essencial para evitar a morte, e ao não realizar a checagem obrigatória antes do arremesso, os indiciados assumiram o risco de que a vítima caísse em queda livre e viesse a óbito", escreveu o juiz Paulo Stahlberg Natal.

Para o advogado, este é um entendimento que faz pouco sentido. "Eles não eram loucos. Sabiam alguém iria morrer se fosse arremessado dali sem corda. Como fariam isso? O que houve ali foi uma tragédia e que deve ser tratada como homicídio culposo [quando não há a intenção de matar]", afirmou.

Ele deve entrar nos próximos dias com um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo que os três presos respondam em liberdade.

A estrutura pertencia à antiga Rede Ferroviária Federal e já registrou outros acidentes. No ano passado, duas pessoas ficaram feridas ao se chocarem contra o solo durante um salto. Em 2024, a ponte chegou a ser bloqueada depois da morte de uma ciclista.

Nada disso impediu que a ponte continuasse a ser utilizada.

O autônomo Rian Rodrigues, 20, já saltou da Ponte do Esqueleto em duas ocasiões. Só não presenciou a morte de Maria Eduarda porque cancelou na sexta (12) a agenda que havia marcado com o grupo Entre Cordas para o sábado (13), data da tragédia.

Rian mora em Limeira desde criança e trabalha num supermercado local. Sempre teve interesse por esportes radicais: além do rope jump, por exemplo, ele também já saltou de paraquedas em Boituva.

Segundo ele, segurança nunca foi um problema nas duas ocasiões em que pulou daquele ponto.

Na entrada da ponte, uma placa afixada sobre o chão alerta sobre os perigos do local Danilo Verpa Folhapress Placa metálica com aviso de perigo e risco de morte, parcialmente pichada, em frente a ponte de ferro enferrujada e sem proteção lateral, em área verde e campo aberto sob céu nublado. Imagem pequena "Eles [os instrutores] sempre conferiram tudo. A corda, o equipamento, tudo. Depois do salto, eu até fiz uma avaliação positiva no Google", afirmou.

Ambos os saltos ocorreram a contragosto de familiares, que relataram a ele temores sobre os perigos do esporte. "Minhas tias e minha irmã não queriam deixar. Mas de qualquer forma eu fui."

Quando soube da morte de Maria Eduarda, porém, ficou sem reação. "Fiquei em choque. Até porque realmente parecia ser uma empresa bem responsável, séria. Aí saiu a notícia de que eles não tinham nem CNPJ. Foi um pouco frustrante", disse.

A ponte é conhecida mesmo entre aqueles que não praticam o esporte. "Eu nunca presenciei, mas a gente sempre soube da prática desse esporte ali", disse o frentista Gilberto Camargo, 60, que mora em Limeira há mais de quatro décadas.