SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sabesp anunciou nesta segunda-feira (15) a demissão de dois funcionários e a suspensão de outros sete após concluir a apuração interna sobre o vazamento de gás provocado durante uma obra emergencial da companhia no bairro da República, região central de São Paulo.

Segundo a empresa, os nove colaboradores foram responsabilizados por descumprimento de protocolos de segurança na ocorrência registrada em 4 de junho, quando uma intervenção na rede de água atingiu uma tubulação da Comgás na rua Teodoro Baima.

O incidente ocorreu depois de a Sabesp divulgar um pacote de medidas para reforçar a fiscalização e a segurança de suas obras, em resposta à explosão registrada no fim de maio no Jaguaré, na zona oeste da capital.

O vazamento na República levou à evacuação preventiva de moradores de dois prédios e de frequentadores de um bar da região. O Corpo de Bombeiros classificou a ocorrência como um vazamento de grandes proporções. Não houve registro de feridos ou explosão.

Na ocasião, a Comgás informou que o dano à rede foi causado por terceiros durante a execução da obra. Imagens registradas no local mostravam uma escavadeira atuando na área.

Pelas novas diretrizes anunciadas pela própria Sabesp dias antes, equipamentos desse tipo só poderiam operar após a identificação prévia das redes subterrâneas existentes.

Além das punições aos funcionários envolvidos, a companhia anunciou mudanças em sua estrutura de comando. Entre elas está a criação de uma diretoria de segurança operacional, ligada diretamente à presidência da empresa, e a unificação das áreas de engenharia e operações.

Segundo o presidente da Sabesp, Carlos Piani, as medidas fazem parte de uma política de "tolerância zero" para práticas inseguras.

A companhia também informou que irá triplicar o número de fiscais em campo, passando de 200 para 600 profissionais, além de ampliar os treinamentos e o monitoramento das frentes de obra.

A empresa afirma que mantém mais de 1,2 mil frentes de trabalho em andamento em sua área de concessão e realiza cerca de 18 mil reparos mensais em redes de abastecimento e saneamento.