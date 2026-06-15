SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cacique Afukaká Kuikuro, uma das principais lideranças indígenas do Território Indígena do Xingu, morreu nesta segunda-feira (15). A informação foi divulgada pela Atix (Associação Terra Indígena Xingu), que lamentou a perda e destacou o papel do líder na defesa da cultura, dos territórios e dos direitos dos povos indígenas da região.

Morador da aldeia Ipatse, no Alto Xingu, em Mato Grosso, Afukaká foi reconhecido por décadas de atuação em favor do povo kuikuro e de outros povos xinguanos. A causa da morte não foi divulgada.

No início da década de 1990, Afukaká participou da criação de organizações voltadas à representação política dos povos do Alto Xingu e ajudou a ampliar o diálogo entre as comunidades indígenas e instituições públicas. Ele colaborou com pesquisadores, arqueólogos e linguistas em projetos voltados à documentação da história e da cultura kuikuro, contribuindo para estudos que revelaram a existência de antigas cidades indígenas na região.

Em 2003, ele figurou como coautor de um estudo científico publicado na revista Science, em reconhecimento ao conhecimento tradicional e à participação direta da comunidade kuikuro nas pesquisas arqueológicas realizadas no Alto Xingu.

Afukaká teve ainda participação importante em articulações políticas indígenas e na preservação das tradições na região.

Durante a pandemia de Covid-19, também esteve entre as lideranças que defenderam medidas de proteção para as aldeias xinguanas, buscando reduzir os riscos de contágio nas comunidades indígenas.

Em nota, a Atix afirmou que o cacique deixa um legado de "sabedoria, força e compromisso com as futuras gerações". A associação manifestou solidariedade aos familiares, amigos, à comunidade kuikuro e a todos que conviveram com sua liderança.

"Que sua memória permaneça viva e que seu legado continue inspirando a luta e a união dos povos indígenas", declarou a entidade.