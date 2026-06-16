A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) iniciou nesta segunda-feira (15) o primeiro ciclo de Prestação de Contas do Governo de Minas em 2026. As reuniões seguem até 23 de junho e contam com a participação de secretários de Estado e dirigentes de órgãos estaduais, que apresentarão resultados de gestão e responderão a questionamentos dos parlamentares.

Ao todo, serão realizadas 14 reuniões de comissões temáticas, dentro do programa Assembleia Fiscaliza, criado para acompanhar e monitorar a atuação do Executivo em diferentes áreas da administração pública.

A abertura do ciclo teve como tema as ações de prevenção, resposta e recuperação diante de desastres climáticos. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) apresentou informações sobre medidas adotadas pelo governo para enfrentar os impactos de eventos climáticos extremos em Minas Gerais.

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Durante os encontros, os representantes do Executivo prestam contas das ações desenvolvidas entre 1º de maio de 2025 e 30 de abril de 2026, além de detalhar a execução orçamentária das respectivas pastas.

As reuniões são transmitidas pela TV da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também podem ser acompanhadas pelo portal da instituição.

Após cada rodada de fiscalização, as comissões poderão encaminhar pedidos de providências, solicitar informações complementares e elaborar relatórios sobre os temas debatidos.

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