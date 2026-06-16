A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) iniciou nesta segunda-feira (15) o primeiro ciclo de Prestação de Contas do Governo de Minas em 2026. As reuniões seguem até 23 de junho e contam com a participação de secretários de Estado e dirigentes de órgãos estaduais, que apresentarão resultados de gestão e responderão a questionamentos dos parlamentares.
Ao todo, serão realizadas 14 reuniões de comissões temáticas, dentro do programa Assembleia Fiscaliza, criado para acompanhar e monitorar a atuação do Executivo em diferentes áreas da administração pública.
A abertura do ciclo teve como tema as ações de prevenção, resposta e recuperação diante de desastres climáticos. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) apresentou informações sobre medidas adotadas pelo governo para enfrentar os impactos de eventos climáticos extremos em Minas Gerais.
Durante os encontros, os representantes do Executivo prestam contas das ações desenvolvidas entre 1º de maio de 2025 e 30 de abril de 2026, além de detalhar a execução orçamentária das respectivas pastas.
As reuniões são transmitidas pela TV da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também podem ser acompanhadas pelo portal da instituição.
Após cada rodada de fiscalização, as comissões poderão encaminhar pedidos de providências, solicitar informações complementares e elaborar relatórios sobre os temas debatidos.
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