As investigações começaram após o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) comunicar à PF que objetos com características compatíveis com os bens pertencentes à igreja estavam anunciados para venda em leilão.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, os dois tocheiros foram localizados e apreendidos para análises técnicas. As peças examinadas integram o patrimônio histórico, artístico e cultural da igreja.

Após a recuperação dos bens, a PF concluiu a devolução à entidade de origem.

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