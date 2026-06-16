SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma segunda-feira (15) chuvosa e de céu fechado, o sol promete retornar entre nuvens na Grande São Paulo. Mas o frio deve continuar.

Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que a temperatura no Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial da capital paulista, deve oscilar entre 12°C e 17°C nesta terça-feira (16).

Ainda há possibilidade de chuvas isoladas com até 90% de umidade relativa do ar.

A tendência é de madrugadas e manhãs frias ao longo da semana, com temperaturas que podem cair a até 9°C na cidade de São Paulo.

A temperatura à tarde sobe gradualmente e pode chegar a 24°C na sexta-feira (19).

Conforme o Inmet, em prognóstico para o Sudeste, na quarta-feira (17) permanece a possibilidade de chuva isolada na metade norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais.

Nas demais áreas, o tempo segue estável, com possibilidade de geada ao amanhecer nos pontos mais elevados da Serra da Mantiqueira, onde fica a região de Campos do Jordão, em São Paulo.

A agência Climatempo diz que na sexta-feira há possibilidade de aumento dos ventos no estado de São Paulo. No sábado (20), último dia do outono, a passagem de uma frente fria deve provocar nova virada de tempo, com retorno da chuva.

GEADA NO SUL

A terça-feira começa com formação de geada na maioria do Rio Grande do Sul e áreas mais elevadas de Santa Catarina, exceto na Região Metropolitana de Porto Alegre e no litoral, diz o Inmet.

Na região Sul, as temperaturas mínimas devem variar entre 0°C, nas áreas de fronteira com o Uruguai e regiões serranas, e 16°C no norte do Paraná.

Nesta segunda-feira, São Joaquim (SC) registrou temperatura negativa.