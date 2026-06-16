SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva forte desta segunda-feira (15) provocou um deslizamento de terra na estrada da Gávea, na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido, mas imagens registradas por moradores mostram que houve danos materiais, com carros e motos arrastados.

O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que foi ao local por volta das 19h, disse que o incidente foi provocado pelo rompimento de uma adutora de água.

"Tecnicamente não foi um deslizamento de terra", afirmou. Segundo ele, isso afasta os riscos de um desmoronamento maior, que colocaria a população da região em situação vulnerável.

Acompanhado de funcionários municipais, Cavaliere disse que a prefeitura começaria a limpeza ainda durante a noite. Mais tarde, às 21h, ele anunciou uma obra de contenção da encosta e a construção de um ecoponto no terreno atingido.

"Vamos fazer tudo com o trâmite regular, indenizar pelo terreno", disse.

O deslocamento ocorreu em frente a uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi parcialmente afetada.

A estrada da Gávea foi interditada na altura da rua Portão Vermelho e nesta terça (16) terá apenas uma faixa lateral liberada para a circulação de veículos.

A chuva também provocou a formação de bolsões de água e alagamentos em pontos da zona sul e do centro.