SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa de monitoramento Gabriel passou a disponibilizar na internet dados abertos de ocorrências de segurança pública registradas por suas câmeras durante seis anos. O site entrou no ar nesta terça-feira (16).

Chamada de Gabriel365, a plataforma gratuita tem como base o histórico de registros que constam no sistema.

Não são disponibilizadas imagens captadas pelas câmeras, mas há informações sobre os registros nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guarulhos e Niterói (RJ).

É preciso fazer um cadastro para conseguir as informações.

No mapa navegável há filtros por diversos tipos de crime, com data e horário. Ou seja, no site, é possível checar um pequeno histórico de casos em bairros durante um período específico.

O usuário pode buscar ocorrências de roubo na Bela Vista, região central de São Paulo. Por exemplo, no dia 30 de novembro de 2024, um entregador de capacete tentou aplicar o golpe da maquininha a uma pessoa na rua São Carlos do Pinhal, próximo à avenida Paulista.

Ou ser informado de que a polícia prendeu dois assaltantes no cruzamento entre a rua Pamplona e a avenida Paulista, em abril daquele ano.

A plataforma mostra estatísticas de período e local pesquisados, inclusive de acidentes de trânsito e violência.

A ideia, segundo os idealizadores do projeto, é ajudar pessoas a tomar decisões no dia a dia, como saber qual o melhor horário para sair de casa ou qual o principal tipo de crime em uma região.

"A ferramenta aponta tendências e permite consultas personalizadas nas áreas onde a Gabriel está presente", diz a empresa.

Por enquanto, o serviço não cruza dados com estatísticas oficiais da Secretaria de Segurança Pública.

O site tem três abas de acesso: uma para um chat, outra para o mapa explorável e uma para um relatório.

O chat responde perguntas sobre segurança pública sem exigir conhecimento técnico. O usuário digita como faria em uma conversa e recebe uma resposta textual acompanhada de uma visualização no mapa, combinando dados públicos e a inteligência proprietária da Gabriel em uma análise integrada.

Na aba de relatórios, a plataforma gera um boletim de segurança personalizado por bairro e período.

"O documento reúne o número de ocorrências acompanhadas, os tipos de crime registrados, o padrão de horário com pico de incidência, dados do entorno da casa do usuário [incluindo quantas câmeras inteligentes monitoram a região] e as principais notícias veiculadas pela imprensa sobre o bairro no período. O relatório pode ser consultado diretamente na plataforma", diz a Gabriel.

Segundo a empresa, a plataforma de monitoramento conta com 19 mil câmeras inteligentes ativas e mais de 10 mil ocorrências criminais foram analisadas em parceria com as forças de segurança dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

"A Gabriel365 é a nossa forma de retribuir. De pegar tudo o que colhemos e aprendemos com a nossa operação e devolver para a sociedade", diz Mariana Maaze, executiva da Gabriel.