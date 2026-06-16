SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 61 anos ficou ferida após o desabamento parcial de uma casa na rua Ovídio José Antônio Santana, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (16).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher foi retirada dos escombros com ferimentos nas pernas e escoriações no corpo. Ela foi levada para o Pronto Socorro do bairro.

Outras três pessoas, que ficaram isoladas na parte superior de outra casa, em razão do risco estrutural, foram resgatadas pelas equipes. Um animal de estimação também foi retirado do local.

Os vizinhos relataram ter ouvido um barulho forte por volta das 3h. Seis equipes dos bombeiros foram enviadas ao local.

Segundo a Defesa Civil, um deslizamento de terra em uma área em obras provocou o deslizamento. Imóveis vizinhos também foram afetados, além de um estabelecimento comercial.

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