SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A instalação de um restaurante no parque Trianon, reserva histórica de mata atlântica na avenida Paulista, abriu uma disputa sobre mudanças nas regras de uso do endereço, que é tombado. Alterações são necessárias para viabilizar o funcionamento do espaço gastronômico, o primeiro previsto no parque desde sua inauguração, em 1892.

Responsável pela gestão do parque desde 2022, quando foi concedido à iniciativa privada, o Consórcio Borboletas pede autorização para manter aberta até as 22h apenas a área ocupada pelo restaurante. Atualmente, os portões são fechados diariamente às 18h.

Representantes do conselho gestor ?formado por frequentadores, integrantes de organizações de moradores e funcionários? defendem a manutenção do horário atual, sob o argumento de que a circulação noturna pode afetar a fauna e a flora do parque.

A concessionária também pretende incluir no regulamento a possibilidade de uso de geradores em eventos pontuais e a instalação de uma estrutura própria para a coleta do lixo produzido pelo restaurante.

O Consórcio Borboletas administra ainda o parque Mário Covas e a praça Alexandre de Gusmão, área ligada ao Trianon, incluídos no mesmo contrato de concessão assinado em 2022.

Procurada, a gestão Ricardo Nunes (MDB), por meio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, afirmou que as propostas de alteração do regulamento estão em análise e serão discutidas de forma participativa.

O objetivo, segundo a pasta, é "assegurar a continuidade da preservação ambiental, paisagística e histórica do local".

A secretaria ressaltou que a ampliação do horário sugerida pela concessionária seria restrita ao restaurante. As demais áreas do parque continuariam fechadas após as 18h, medida que, de acordo com a prefeitura, busca preservar os ciclos naturais de luz e escuridão da fauna e da flora.

Questionada, a concessionária afirmou que a mudança pretende viabilizar a exploração comercial prevista no contrato sem alterar as características ambientais, históricas e paisagísticas do parque.

A empresa disse ainda que a eventual autorização para o restaurante funcionar até as 22h não está vinculada à criação de uma programação noturna de eventos. Não descartou, porém, a realização de iniciativas pontuais, desde que previamente aprovadas pela prefeitura e pelo conselho gestor.

A instalação de espaços gastronômicos em parques públicos concedidos à iniciativa privada tem gerado protestos entre frequentadores.

Projeto da gestão Nunes para a instalação de pontos gastronômicos em 29 parques da capital foi alvo de representação de associações de moradores perante o Ministério Público para pedir o cancelamento da iniciativa. Houve protesto de frequentadores no parque da Aclimação, um dos integrantes do projeto.

Diante da reação, a secretaria do Verde e Meio Ambiente afirmou que pontos fixos, como os restaurantes, irão funcionar em áreas já edificadas nos parques, e que as arrecadações serão destinadas à manutenção dos parques.

No Trianon, o restaurante com capacidade de 150 lugares e aproximadamente 100 m² irá ocupar um anexo da casa do administrador, uma edificação erguida nas primeiras décadas de funcionamento do parque para servir de residência do zelador. O acesso será pelo portão da rua Peixoto Gomide e a inauguração está prevista para agosto.

Em fase de fundação, a estrutura do restaurante ocupa a área de uma construção sem valor histórico, segundo a concessionária, erguida para servir de depósito e vestiário de funcionários. As obras são visíveis a partir da passarela Paulo Vanzolini, que passa sobre trecho da alameda Santos. Perto dali fica o jequitibá-rosa de mais de 300 anos, um dos pontos mais visitados no parque.

Para o botânico Ricardo Cardim, a construção abriu uma clareira na mata do parque. "Eu me assustei ao ver um deck onde tinha vegetação", diz. "Há mais de uma década há pedidos para restaurar a flora do parque e retirar as espécies invasoras. Essa deveria ser a prioridade", continua.

A concessionária diz que a intervenção está de acordo com aprovações dos órgãos de preservação do patrimônio histórico.