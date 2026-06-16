SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As linhas 1-azul, 2-verde e 15-prata (monotrilho), do Metrô de São Paulo, operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações na manhã desta terça-feira (16).

Uma falha no sistema de portas de plataforma nas estações Vila Prudente, Sacomã e Tamanduateí, na linha 2-verde, por volta de 6h40, deu origem ao problema, de acordo com o Metrô.

Com a lentidão na linha 2-verde, o Metrô teve de reduzir a velocidade nas outras duas linhas para evitar superlotações das plataformas e composições nas paradas de integração.

Mesmo assim, as plataformas de diversas estações, além das escadas rolantes estão lotadas e os passageiros reclamam de dificuldade para embarcar.

O Metrô afirmou que está trabalhando para a solução do problema, mas não deu uma previsão para normalização da circulação dos trens.