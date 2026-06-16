SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 24 anos desmaiou após ter sido agredida por um homem dentro da estação Parada Inglesa, da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo, zona norte da capital, na noite desta segunda-feira (15).

Mulher foi agredida enquanto aguardava o trem na plataforma. A vítima teria sido derrubada no chão pelo agressor, momento em que foi atingida por pelo menos um chute no rosto. Em decorrência da agressão, ela teve sangramento no rosto.

Passageira recebeu os primeiros atendimentos dentro da própria estação. Na sequência, foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Mandaqui, segundo informações repassadas pelo próprio Metrô. Ela foi internada para receber tratamento e não há informações atualizadas sobre seu estado clínico.

Suspeito foi contido por outros passageiros e depois detido pelos agentes de segurança do Metrô. O homem foi levado para o 73º Distrito Policial do Jaçanã, também na zona norte, e autuado por lesão corporal.

As informações iniciais eram de que o suspeito teria tentado assaltar a passageira, mas o Metrô disse que hipótese não está confirmada. O caso foi registrado como agressão por motivação ainda desconhecida.

Suspeito foi liberado após prestar depoimento. Como ele não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar defesa para posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

A Secretaria de Segurança Pública confirma registro de ocorrência por lesão corporal e não cita assalto. Em nota, a pasta informou que "a vítima foi orientada sobre o prazo para representação criminal, por se tratar de ação penal condicionada".

Metrô lamentou o caso e disse colaborar com as investigações. "O Metrô lamenta o ocorrido, reforça que seus funcionários atuaram prontamente para garantir o atendimento à vítima e a segurança dos demais passageiros e está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação", completou.