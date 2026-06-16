SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vereador Cabo Deyvison (PL-RN), 37, foi alvo de um ataque a tiros em frente a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro Alto de São Manoel, em Mossoró, na noite de ontem. O assessor dele, Alyson Dyego de Oliveira Moraes, 37, também foi baleado e morreu.

Vereador realizava uma transmissão ao vivo nas redes sociais quando foi atacado. O parlamentar justificou a ida até a unidade de saúde para fazer uma "fiscalização" no local e estava acompanhado do assessor, que filmava toda a ação em frente à UPA.

Durante a live, um carro passou pelo local e efetuou os disparos. Os tiros atingiram o vereador e o assessor. Outras pessoas que estavam na UPA não foram atingidas, informou a Polícia Civil de Rio Grande do Norte.

Cabo Deyvison levou dois tiros nas pernas e foi atendido na própria UPA. Na sequência, ele foi transferido de ambulância para o Hospital Regional Tarcísio Maia e seu estado clínico é estável. O parlamentar segue hospitalizado "recebendo os cuidados necessários", segundo nota divulgada por sua própria equipe.

Assessor morreu no local. Alyson foi baleado na cabeça, chegou a ser socorrido por equipe médica da UPA, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipe do vereador lamentou a morte de Alyson. "Infelizmente, um amigo que acompanhava Deyvison nas gravações também foi atingido pelos disparos e veio a falecer. Neste momento de dor e preocupação, pedimos orações pela recuperação de Cabo Deyvison e pela família da vítima, que enfrenta uma perda irreparável", diz a nota.

Vídeo feito pelo próprio vereador mostra a ação criminosa. As imagens mostram quando ele interage com o assessor e é surpreendido pelos tiros. O parlamentar corre e tenta se proteger, mas é atingido. Alyson, que fazia a filmagem, não aparece nas imagens.

Cabo Deyvison atribuiu o atentado a uma facção criminosa que atua em Mossoró. Em vídeo divulgado por sua equipe, o vereador aparece sendo transferido para o hospital em uma maca e afirma que o ataque foi motivado pela insatisfação de criminosos com sua atuação parlamentar na cidade.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Mossoró. Em nota, o órgão confirmou que a suspeita inicial é de que o ataque tenha sido feito por membro de facção criminosa e que foram utilizadas armas de uso restrito na ação.

O carro usado pelos criminosos já foi localizado. O veículo estava abandonado no bairro Alameda dos Cajueiros e foi recolhido para ser periciado. Até o momento, ninguém foi preso.

Cabo Deyvison foi policial militar pelo Ceará por 13 anos. Ele entrou para a política em 2024, quando foi eleito vereador por Mossoró com 1.766 votos.

Deyvison era filiado ao MDB. Em março deste ano, ele se filiou ao PL e atualmente é pré-candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Em seu perfil no Instagram, o político soma mais de 190 mil seguidores.

Vereador recebeu o apoio de Álvaro Dias (PL), pré-candidato ao governo do estado. Em nota, Dias afirmou que o ataque "é mais uma demonstração da grave crise de segurança" no Rio Grande do Norte, e se solidarizou com a família do assessor morto. "O povo precisa voltar a viver em paz, a segurança pública precisa voltar a ser prioridade", afirmou o político.