BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem de 46 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (16) sob suspeita de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 37 anos, no bairro Jardim Montanhês, em Belo Horizonte. A mulher tinha medida protetiva contra ele.

Segunda a polícia, o homem, que não teve a identidade divulgadda, teria agredido a ex-noiva no salão de beleza onde ela trabalha na última segunda-feira (15).

Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele leva a mulher, aparentemente desacordada, até o carro dela. Ele a coloca no banco traseiro e bate a porta diversas vezes nas pernas dela.

Pouco depois, as imagens mostram uma viatura da Polícia Militar passando pela rua e o homem correndo. Os militares perseguiram o suspeito, que foi preso em flagrante. A reportagem busca a defesa dele.

A Polícia Civil, que invetsigará o caso, afirmou que o homem também descumpriu medida protetiva que a ex-mulher tinha contra ele.

A corporação solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva (sem prazo), que deverá ser avaliada em audiência de custódia.

No momento da prisão, o suspeito disse aos militares que a ex-companheira tinha uma dívida de R$ 20 mil com ele.

A vítima foi levada para atendimento médico e recebeu alta na manhã desta terça. Em entrevista à TV Globo na porta do hospital, ela afirmou ter sido estrangulada duas vezes pelo homem ainda dentro do salão.

Ela afirmou que encerrou o noivado com o suspeito em julho de 2025 e, desde então, ele passou a persegui-la e ameaçá-la.

Em janeiro deste ano, segundo relato, o homem a agrediu com um soco no rosto, o que a medida protetiva contra ele.

A vítima ainda afirmou que já havia quitado qualquer débito com o suspeito e que ele fazia Pix para sua conta sob pretexto de manter vínculo.