SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O líder indígena Raoni Metuktire registrou melhora em seu estado de saúde, informou nesta terça-feira (16) a equipe médica do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, no norte de Mato Grosso.

Raoni foi internado neste domingo (14) em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com um quadro de sepse pulmonar associada a uma pneumonia broncoaspirativa,

Ele está lúcido, respirando sem a ajuda de aparelhos e seu estado de saúde é considerado estável. Ainda não há uma previsão de alta.

Nesta terça-feira (16), os médicos informaram em entrevista à imprensa que o líder indígena registrou uma melhora significativa da função renal e uma redução dos indicadores da infecção.

"Ele é um homem muito forte, mas a gente tem sempre que lembrar que ele é uma pessoa que já teve intercorrências de saúde ao longo da vida e, como um homem da idade que ele tem, ele tem uma saúde um pouco mais frágil. É um quadro que sempre inspira muito cuidado", afirmou o diretor técnico do hospital, Douglas Yanai.

Como Raoni não foi registrado ao nascer, a data exata de seu nascimento é desconhecida. A partir de seus relatos, o antropólogo Fernando Niemeyer calcula que o cacique é de 1937, mas não há confirmação oficial.

Raoni registrou os primeiros episódios de vômitos no sábado (13), quando estava em sua residência na região de Peixoto de Azevedo (MT) e recebia visitas de líderes indígenas e pajés de seu povo.

No domingo (14), ele apresentou mais três episódios de vômito, acompanhados de tosse persistente, dor abdominal e eliminação de pequena quantidade de sangue pela boca.

Diante dos sintomas, ele foi transferido de avião para Sinop. Chegou ao hospital com sinais de desidratação, sonolência acentuada e abdome distendido.

A nova internação ocorre menos de um mês após o líder indígena ter recebido alta do mesmo hospital. Em maio, ele permaneceu internado após apresentar um mal-estar clínico e complicações respiratórias e gastrointestinais.

Antes, no mesmo mês, Raoni havia passado cinco dias hospitalizado para tratar dores abdominais associadas a uma hérnia.

Reconhecido internacionalmente pela defesa da amazônia e dos povos indígenas, Raoni ganhou notoriedade nos anos 1970 ao se posicionar contra a construção da rodovia Transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985).

Nascido na aldeia Kapot, em Mato Grosso, o líder indígena só teve contato com um homem branco por volta dos 20 anos. Em 1989, após conhecer o músico britânico Sting na Amazônia, iniciou uma série de viagens internacionais e se consolidou como uma das vozes mais conhecidas em defesa da floresta amazônica e dos direitos indígenas.