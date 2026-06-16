SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 22 anos morreu no domingo (14) devido a sequelas de intoxicação pela ingestão de bebidas adulteradas com metanol. Identificado como Guilherme Torres, ele morava em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Ele consumiu um gim contaminado em agosto do ano passado e, desde então, chegou a ter mais de uma parada cardíaca e a perder a visão.

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo ainda não atualizou o boletim com o óbito, mas até segunda-feira (15) contabilizaram 54 casos de intoxicação desde agosto de 2025 e 12 óbitos.

A família de Guilherme criou uma página nas redes sociais em dezembro do ano passado, na qual compartilhava um diário de tratamento de Guilherme. Nesse perfil, anunciaram o óbito e agradeceram a todos que foram ao sepultamento realizado na segunda-feira (15).

"O Guilherme se foi e deixou uma grande história de força e superação até o momento. Deixou também um filho lindo que vai transmitir a sua presença em nossas vidas", escreveram.

Prefeitura de Itapecerica da Serra e a Polícia Civil não responderam até o fechamento desta reportagem.

Os primeiros registros de intoxicação por metanol começaram a ser contabilizados em outubro do ano passado. Entre as 12 mortes confirmadas estão quatro moradores da capital paulista, com idades entre 26 e 54 anos; uma mulher de 30 anos e um homem de 62 anos de São Bernardo do Campo; dois homens, de 23 e 25 anos, e uma mulher de 27 anos de Osasco; além de um homem de 37 anos de Jundiaí, um homem de 26 anos de Sorocaba e um homem de 26 anos de Mauá.