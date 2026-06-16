RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O vereador de Mossoró (RN) Deyvison Talles Martins do Nascimento, conhecido como Cabo Deyvison (PL), 37, foi baleado durante uma transmissão ao vivo em frente a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município, na noite de segunda-feira (15).

O assessor do parlamentar Alyson Dyego de Oliveira Morais, 37, que fazia a filmagem, foi atingido pelos disparos e morreu.

Na tarde desta terça (16), dois homens suspeitos de participação no crime foram presos em Beberibe, no Ceará, a cerca de 160 quilômetros de Mossoró. A dupla estava em um táxi quando foi abordada por policiais militares na CE-040, na altura do distrito de Parajuru.

Os suspeitos foram levados para uma delegacia no Ceará e estavam em processo de transferência para Mossoró, onde a investigação é conduzida e onde deverá ser formalizada a prisão em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, o vereador era o alvo do ataque. Uma das linhas de investigação apura se o atentado tem relação com denúncias feitas por ele sobre a atuação de facções criminosas em Mossoró, embora as autoridades afirmem que ainda não há conclusão sobre a motivação do crime.

O ataque ocorreu pouco antes das 22h, em frente à UPA do bairro Alto de São Manoel. De acordo com a direção da unidade, o vereador acompanhava uma mulher e uma criança que havia sido mordida por um cachorro quando um veículo passou pelo local e ocupantes efetuaram diversos disparos. Marcas de tiros ficaram na entrada do prédio.

Alyson chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Cabo Deyvison foi atendido inicialmente na própria UPA e transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Posteriormente, foi levado para o Hospital da Polícia Militar, também em Mossoró.

Segundo o comandante da PM do Rio Grande do Norte, coronel Alarico Azevedo, o vereador foi atingido por dois disparos nas pernas, um deles com projétil alojado. Ele sofreu fratura na tíbia e permanecia internado nesta terça-feira (16), com quadro de saúde estável.

Ainda de acordo com Azevedo, as forças de segurança chegaram aos suspeitos após o abandono de um veículo que teria sido utilizado na ação. O carro foi encontrado no bairro Alameda dos Cajueiros e será submetido à perícia.

No local do atentado, policiais recolheram um carregador de munição calibre 5.56, utilizado em fuzis. A polícia informou que armamentos de uso restrito foram empregados no ataque.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte, coronel Francisco Araújo, afirmou que o caso é tratado como prioridade pelo governo estadual.

"A investigação está ligada diretamente ao atentado, ao homicídio e à tentativa de homicídio. Todas as linhas de investigação a Polícia Civil vai fazer, mas, inicialmente, nós não temos linha de investigação sobre parte política", disse.

Eleito em 2024, Cabo Deyvison exerce seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Mossoró. Antes de ingressar na política, atuou por mais de 13 anos como policial militar no Ceará, incluindo passagem por unidades especializadas.

Em vídeo publicado nas redes sociais após o atentado, o vereador afirmou que nunca havia sido baleado durante a carreira policial. "Catorze anos de policial militar, 5 anos me dediquei à tropa de elite, ao Comando de Operações Táticas Rurais, troquei tiro com assaltantes de banco e nunca fui atingido", disse.

Na publicação, ele também lamentou a morte do assessor, a quem chamou de amigo e irmão, e afirmou que seguirá confiando "em Deus, na Justiça e na verdade".

Em nota, o presidente estadual do PL no Rio Grande do Norte, senador Rogério Marinho, classificou o episódio como um "atentado criminoso" e cobrou rapidez na identificação dos responsáveis pelo crime e de eventuais mandantes.