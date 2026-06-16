SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, registrou a terceira maior chuva em 24 horas desde o início da série histórica do Sistema Alerta Rio, em 1997.

Entre o meio-dia de segunda-feira (15) e as 15h desta terça (16), foram registrados 254,6 milímetros de chuva na comunidade, mais que o dobro da média histórica de todo o mês de junho na região, de 108,5 mm.

O temporal provocou um deslizamento de terra na Estrada da Gávea na tarde de segunda-feira. Segundo a prefeitura, o incidente foi causado pelo rompimento de uma tubulação da concessionária Águas do Rio. Ninguém ficou ferido, mas carros e motos foram arrastados pela enxurrada.

O volume registrado em apenas 27 horas foi 146,1 mm superior à média histórica de todo o mês de junho na região.

O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que esteve no local na noite de segunda, afirmou que o episódio foi provocado pelo rompimento da adutora. "Tecnicamente não foi um deslizamento de terra", disse. Segundo ele, isso afasta o risco de um desmoronamento maior na área.

Mais tarde, o prefeito anunciou uma obra de contenção da encosta e a construção de um ecoponto no terreno atingido. "Vamos fazer tudo com o trâmite regular, indenizar pelo terreno", afirmou.

O deslocamento ocorreu em frente a uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi parcialmente afetada.

A Estrada da Gávea chegou a ser totalmente interditada, mas nesta terça-feira operava com uma faixa ocupada para o trabalho das equipes da prefeitura.

As sete sirenes da Rocinha foram acionadas duas vezes nesta terça-feira por causa do alto risco geológico provocado pelo encharcamento do solo.

A prefeitura informou que equipes da Comlurb retiraram cerca de 70 toneladas de terra do local. A Fundação Geo-Rio fará um levantamento para definir os serviços necessários à obra de contenção e drenagem.

Apesar da redução da intensidade da chuva ao longo desta terça-feira, a Defesa Civil Estadual informou que o município do Rio segue em situação de risco alto para deslizamentos e para ocorrências hidrológicas em razão do elevado acumulado de precipitação registrado nas últimas 24 horas.

A chuva também provocou alagamentos e bolsões d?água em diferentes pontos da cidade. Além da Rocinha, os maiores acumulados foram registrados no Alto da Boa Vista (98,4 mm), Jardim Botânico (97 mm), Laranjeiras (82,8 mm) e Santa Teresa (77,2 mm).

Na Tijuca, zona norte da cidade, houve um deslizamento de terra na rua São Sebastião, na comunidade do Salgueiro. Nenhum imóvel foi atingido e não houve necessidade de interditar a via.

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