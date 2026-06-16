SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Funcionárias da Latam foram agredidas nesta segunda-feira (15) com socos por uma passageira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Os profissionais disseram à Polícia Civil que a passageira se irritou após receber orientações para o check-in.

Mulher grita: "Você quer ver?" e, na sequência, dá um soco no rosto de uma funcionária que está no balcão da Latam. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram outra funcionária da companhia aérea tentando conter a agressora, mas ela também acaba sendo agredida com vários socos, inclusive no rosto.

Mais funcionários da empresa chegam para tentar parar com as agressões. Um homem com uma bebê no colo, que aparenta ser familiar da agressora, tenta separar a mulher das vítimas, porém, sem sucesso. Outro homem, de camiseta vermelha, também se aproxima na tentativa de acabar com a confusão.

Uma das vítimas chega a afirmar para a agressora "não encostar a mão" em uma das colegas. No fim do vídeo, um homem que estava com um colete que seria do aeroporto é flagrado tentando conduzir a passageira para outro lugar.

Latam afirmou que agressão ocorreu durante atendimento a clientes impactados por uma "contingência operacional". A companhia aérea declarou, em nota à reportagem, que nada justifica a "conduta inadmissível de violência" que foi registrada contra seus funcionários.

Empresa afirmou prestar apoio aos profissionais agredidos e colabora com as investigações do caso. "A empresa confia no esclarecimento do caso e na aplicação das medidas legais cabíveis em relação aos agressores", finalizaram.

SSP-SP disse que quatro funcionários da companhia aérea foram agredidos pela mulher dentro do terminal do aeroporto. Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, as vítimas foram à delegacia na madrugada de hoje e contaram que, horas antes, uma passageira se irritou após receber orientações para o check-in. Depois, a mulher passou a agredi-las com socos.

Passageira fugiu do local após as agressões, informou a SSP-SP. As diligências estão em andamento visando a localização dela e esclarecimento dos fatos, acrescentou a pasta. O caso foi registrado como lesão corporal na 3ª Deatur (Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista) de Guarulhos.

A concessionária Gru Airport, responsável pelo aeroporto, não comentou o caso. Procurada pela reportagem, a empresa orientou procurar a assessoria de comunicação da Polícia Civil para mais informações sobre o caso.