SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Café Lamas, de 152 anos, considerado o restaurante mais antigo do Brasil, pegou fogo no final da tarde desta terça-feira (16), na rua Marquês de Abrantes, no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o proprietário afirmou que reabrirá as portas em breve após uma reforma.

Em nota, a direção do restaurante disse que o fogo foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. Clientes e funcionários foram retirados do local em segurança.

Segundo o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), o fogo ficou restrito a uma parte da cozinha e provocou danos pontuais.

"O sr. Milton Brito, dono do Lamas, já acionou o seguro e vai fazer as intervenções necessárias e abrir as portas o mais breve possível. Vida longa ao Lamas", escreveu Cavaliere nas redes sociais.

Fundado em 1874 no Largo do Machado e transferido em 1976 para o atual endereço, por causa das obras do Metrô, o ponto boêmio ficou famoso por reunir intelectuais, políticos, escritores, artistas e esportistas, entre eles os fundadores do clube Flamengo.

É considerado patrimônio cultural carioca desde 1994, na categoria bares e botequins tradicionais. Segundo a RioTur, personagens históricos como Ruy Barbosa, Machado de Assis, Olavo Bilac, Monteiro Lobato e João do Rio frequentaram a casa, assim como Getúlio Vargas e Oswaldo Aranha -este, inclusive, dá nome ao famoso contra-filé, que teria entrado no cardápio do estabelecimento a seu pedido.

Além do filé, clientes tradicionais costumam pedir a canja de galinha, a língua com molho madeira, o fígado à lisboeta e, na sobremesa, taça de morangos com creme.