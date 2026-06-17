SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve enfrentar mais uma sequência de manhãs frias nos próximos dias, mas sem previsão de chuva. Segundo previsão, capital paulista terá tempo estável no restante da semana, com nevoeiro ao amanhecer e máximas que permanecem abaixo dos 25°C.

Esta quarta-feira (17) será marcada pela formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia, mostra o Climatempo. Os termômetros devem variar entre 11°C e 20°C. O sol aparece ao longo do dia, mas as nuvens voltam a aumentar durante a tarde.

Na quinta-feira (18), o frio deve se intensificar no começo da manhã. A mínima prevista é de 8°C, uma das mais baixas da semana. Apesar disso, o tempo permanece firme, com predomínio de sol entre algumas nuvens e máxima de 19°C.

A sexta-feira (19) segue sem previsão de chuva. O dia terá, mostra o Climatempo, sol entre muitas nuvens e temperaturas entre 10°C e 23°C, indicando uma discreta elevação em relação aos dias anteriores, mas ainda dentro do padrão típico do inverno paulistano.

O cenário de tempo seco também deve favorecer a formação de nevoeiro e névoa úmida durante as madrugadas e primeiras horas da manhã, especialmente em áreas mais afastadas do centro da capital paulista. A recomendação das autoridades é de atenção redobrada para motoristas em horários de menor visibilidade.

LITORAL ESPERA MANHÃS AMENAS E PREDOMÍNIO DE SOL

No litoral paulista, o restante da semana também deve ser marcado por tempo estável e ausência de chuva. A influência do oceano mantém as temperaturas mais elevadas do que as registradas na capital, reduzindo a sensação de frio durante as madrugadas e o início das manhãs.

A previsão indica predomínio de sol entre nuvens ao longo dos próximos dias, com períodos de maior nebulosidade, especialmente nas primeiras horas da manhã e à noite. Apesar do céu mais fechado em alguns momentos, não há expectativa de chuva significativa.

As temperaturas, mostra o Climatempo, devem oscilar entre 15°C e 24°C na Baixada Santista e no litoral norte, com tardes amenas e condições favoráveis para atividades ao ar livre. A umidade continua elevada, o que pode favorecer a formação de névoa e nevoeiro em áreas próximas ao mar durante o amanhecer.