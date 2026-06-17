SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos inscritos no Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio) têm até esta quarta-feira (17) para pagar a taxa de inscrição. O pagamento da taxa é necessário para confirmar a participação no exame nacional deste ano.

A taxa é de R$ 85. Para realizar o pagamento, o participante deve acessar a Página do Participante, no site do Inep, e emitir o boleto. Para isso, o candidato deve usar login da conta Gov.br.

Após acessar o sistema, o candidato precisa localizar a aba destinada à geração do boleto e seguir as orientações para concluir o processo.

Além do pagamento por boleto bancário, o MEC (Ministério da Educação) explica que a taxa também pode ser paga via Pix, cartão de crédito ou débito em conta ?de acordo com a disponibilidade da instituição financeira do participante.

As provas do Enem 2026 serão aplicadas em dois domingos consecutivos, 8 e 15 de novembro. Neste ano, o exame será aplicado em 95 novas cidades, um aumento em relação ao ano anterior. O MEC afirma que a "ampliação dos municípios de aplicação integra o conjunto de ações para facilitar o acesso ao exame".

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h. Eles serão fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. A aplicação das provas terá início às 13h30.

No primeiro dia, 8 de novembro, os candidatos poderão permanecer nas salas até às 19h. Nessa data serão aplicadas as 45 questões de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação), 45 perguntas de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia), além da redação.

Já no segundo dia, 15 de novembro, a aplicação da prova está prevista para terminar às 18h30. O exame terá 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 itens de matemática.

Com o resultado do Enem, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Além disso, as notas do exame nacional também são aceitas por algumas universidades do exterior, como Portugal.