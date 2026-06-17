SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, encontraram nesta terça-feira (16) um criadouro de jacarés durante uma operação contra o tráfico de drogas em Belford Roxo.

Segundo as investigações, a suspeita é que o local era usado para manter animais usados para intimidar adversários da organização criminosa. Dois filhotes de jacarés foram localizados em tanques instalados em uma casa da região. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Os tanques eram cercados por tijolos e estavam cheios de água escura e aparentemente suja.

De acordo com a Anda (Agência de Notícias de Direitos Animais), espécies nativas são capturadas para abastecer o tráfico de animais, servir como símbolos de poder ou para intimidação. Eles são submetidos a estresse, privação e sofrimento.

Durante a ação, seis homens foram presos e 36 motos e carros foram apreendidos. Segundo a polícia, os detidos fazem parte do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro e atuavam nas localidades de Santa Tereza, Redentor e Jardim Glauce, no Complexo da Guacha.