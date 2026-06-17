SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal que estava desaparecido foi encontrado morto dentro de um carro submerso em uma represa de Uberlândia (MG).

Ingrid Gabriela Bezerra Nunes, 26, e Mário Batista Rios, 23, estavam desaparecidos desde a manhã do domingo (14). Antes de sumirem, os dois tinham ido para uma festa na região das Chácaras Valparaíso. Eles foram vistos com vida pela última vez ao deixarem o local do evento, por volta das 8h30, segundo testemunhas relataram à polícia.

Corpos foram encontrados na noite da segunda-feira (15). O veículo estava a cerca de três metros de profundidade na represa e distante 12 metros da margem de terra, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Operação de resgate durou até a manhã de ontem, segundo os bombeiros. Foram usados mergulhadores para tirar os corpos de Ingrid e Mário de dentro do carro submerso.

Após a retirada dos corpos, as polícias Civil e Militar foram acionadas. Uma equipe de perícia esteve no local para analisar o veículo a fim de encontrar pistas que ajudem a esclarecer o caso.

Indícios sugerem um possível acidente de trânsito em circunstâncias ainda desconhecidas. Próximo à represa onde o carro caiu havia marcas de frenagem e rastros de pneu. Também foram encontradas a placa e o para-choque do veículo em uma parte de terra.

Caso segue sob investigação da Polícia Civil mineira. O órgão disse aguardar o laudo técnico da perícia para determinar o que provocou o acidente.

Os corpos de Mário e Ingrid já foram sepultados. A mulher deixou uma filha de 8 anos.