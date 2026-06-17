SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro vinhos brasileiros ganharam medalha de ouro na edição deste ano do prêmio Decanter World Wine, um dos mais importantes do setor, que divulgou resultados nesta quarta-feira (17). Dois deles pertencem à Casa Geraldo, um à vinícola Salton e outro à São Patrício.

A competição realizada em Londres avaliou cerca de 17 mil rótulos de 58 países, provados às cegas por 245 jurados qualificados. Participantes podiam levar medalhas de bronze, prata, ouro, platina ou a classificação mais alta, Best in Show, reservada para apenas 50 vinhos.

Os rótulos premiados da Casa Geraldo foram o Syrah Gran Reserva Colheita de Inverno 2024 e o Signature Cabernet Franc 2023. O primeiro, disponível no site da vinícola (casageraldo.com.br) apenas na safra de 2021, é descrito com notas de frutas escuras e intensas, pimenta-do-reino e forte presença de carvalho, com taninos marcantes e textura aveludada.

O segundo, conforme a descrição, tem aromas de cereja preta, mirtilo, ameixa e ervas frescas, com estrutura mineral, taninos firmes, acidez vibrante e uma complexidade balsâmica. É encontrado no site da vinícola por R$ 179 apenas na safra 2022.

A marca Casa Geraldo foi criada em 2000 como desdobramento de uma vinícola familiar fundada em 1969. Sediada em Andradas, em Minas Gerais, começou com apenas três rótulos e hoje vende mais de 60.

O rótulo reconhecido da Salton foi o Ouro Moscatel, vinho espumante branco feito a partir da uva moscato, com tem aromas de lichia, uva e jasmim, com acidez equilibrada. Está à venda por R$ 65 na loja da marca (lojasalton.com.br) e havia levado medalha de bronze na edição passada.

A Salton nasceu em 1910, fundada por Paulo Salton e seus seis irmãos. Hoje, lidera o setor de espumantes no Brasil. Produz em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

O Udu de Coroa Azul Grande Reserva Cabernet Franc 2023, rótulo selecionado da São Patrício, é vendido por R$ 310 na loja oficial (vinicola-sao-patricio.lojaintegrada.com.br). Chega ao nariz com notas de folha de menta, violeta, sálvia, tomilho e frutos silvestres, reforçada por uma acidez vibrante.

Mais nova das premiadas, a vinícola São Patrício nasceu em 2019 e está nas mãos da enóloga Bárbara Marques. Fica em Rianápolis, Goiás.