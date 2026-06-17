SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo investiga a tentativa de sequestro de uma criança de aproximadamente 10 anos, em Guaianases, na zona leste da capital, na tarde desta quarta-feira (17).

Tentativa de sequestro foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que um suspeito, que usa um agasalho azul, desce de um táxi na rua Moreira Neto e vai em direção a criança, que estava parada na calçada com uma bicicleta.

Suspeito puxa o menino pelo braço, arrasta o garoto pela rua e tenta colocá-lo à força dentro do táxi. Uma menina que aparenta ser ainda mais nova corre e tenta ajudar o menino, mas não consegue.

Na sequência, um pedestre que passava pela rua presencia a cena e vai socorrer o menino. O homem consegue segurar o garoto e usa o próprio corpo para se colocar entre o sequestrador e o menino, em uma tentativa de protegê-lo.

Em seguida, o suspeito volta para dentro do táxi e tenta fugir. Entretanto, a fuga é impedida pelo próprio motorista, que para o veículo. Pouco tempo depois, moradores do bairro se aproximam e retiram o homem e um comparsa de dentro do táxi. Os dois suspeitos foram agredidos pelos populares, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Taxista, que já foi identificado e ouvido pela polícia, não é apontado como suspeito de participação da tentativa de sequestro. De acordo com o SSP, o motorista relatou que os dois homens embarcaram em seu carro e orientaram sobre o trajeto a ser percorrido. Ao chegarem em um determinado local, um dos suspeitos teria tentado raptar uma criança, momento em que ele desligou o veículo

Esposa do taxista afirma que o marido é inocente. Ao Balanço Geral, da RecordTV, a mulher explicou que o marido foi chamado pelos homens para realizar uma corrida e eles teriam alegado que a criança era filho de um deles. Porém, ao perceber que o homem tentou forçar a entrada do menino no carro, o próprio taxista teria se recusado a prosseguir a corrida.

Polícia tenta identificar e localizar os suspeitos. "A Polícia Civil realiza diligências para identificar os autores e analisa imagens que possam auxiliar na elucidação do caso", informou.

Vítima também não foi identificada. A SSP ressaltou que ainda não sabe a identidade do garoto e quem são os parentes dele.