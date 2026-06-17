SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três mulheres e um homem foram presos pela Polícia Civil na terça-feira (16) sob suspeita de envolvimento em crimes sexuais contra crianças e adolescentes no interior de São Paulo.

As prisões e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São José do Rio Preto, Bady Bassitt e Cedral no âmbito da Operação Divina Proteção.

Os detidos têm entre 20 e 59 anos, de acordo com a Polícia Civil. Os nomes não foram divulgados, não sendo possível localizar suas defesas. As investigações iniciais apontam suspeitas de exploração sexual de vulneráveis, além de produção, armazenamento e compartilhamento de material ilícito.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia.

A investigação corre sob sigilo por envolver menores de idade.

As apurações estão concentradas na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José do Rio Preto.


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