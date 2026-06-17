RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de uma mulher de 25 anos encontrada dentro de casa na terça-feira (16), em Itapetininga, no interior paulista. A principal linha de investigação é a de feminicídio seguido de suicídio, segundo o delegado Luiz Henrique Nunes, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da cidade.

O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 35 anos, que morreu em uma colisão frontal com uma carreta na rodovia Raposo Tavares, após o carro que dirigia invadir a contramão. De acordo com a investigação, Sara Letícia Rodrigues e Diego Rodrigues estavam em processo de separação e estava perto de formalizar o divórcio. A hipótese da polícia é que o homem não queria o fim do relacionamento.

O casal tinha um filho de um ano. Segundo a investigação, Diego deixou a criança aos cuidados da avó paterna antes do crime e do acidente que resultou em sua morte.

"O principal indício até o momento é de que ele tenha cometido o feminicídio, deixado o filho com a mãe e, em seguida, partido para o suicídio. Estamos trabalhando com indícios, e é importante destacar isso. Mas, neste momento, a linha investigativa aponta para um feminicídio seguido do suicídio do autor", afirmou o delegado Luiz Henrique Nunes, em entrevista à TV Tem, afiliada da Globo na região.

O acidente que matou Diego ocorreu na manhã de terça-feira, no km 185 da Raposo Tavares. Em depoimento à polícia, o caminhoneiro afirmou que foi surpreendido pelo veículo na contramão e não teve tempo para evitar a colisão. Ele não se feriu.

Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local mostram o carro completamente destruído após a batida. Diego morreu no local.

Familiares de Diego tentaram avisar Sara sobre o acidente, mas não conseguiram contato com ela. Diante da falta de resposta, um irmão da vítima foi até a residência do casal. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram a mulher sem vida, com ferimento de faca. O Samu foi chamado e confirmou a morte.

O corpo de Diego foi sepultado nesta quarta-feira (17) no Cemitério Municipal de Alambari. Sara foi enterrada no Cemitério São João Batista, em Itapetininga.

A SSP informou que foram solicitadas perícias nos locais dos fatos e que as investigações seguem em andamento.