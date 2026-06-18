SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um problema em um equipamento de via na região da estação da Luz provoca falha na linha 4-amarela do metrô, operada pela concessionária Motiva, na manhã desta quinta-feira (18).

Os trens circulam com velocidade reduzida e intervalos maiores entre as estações República e Luz.

É a segunda falha no transporte da capital paulista nesta semana. Na terça (16), as linhas 1-azul, 2-verde e 15-prata (monotrilho), do Metrô de São Paulo, operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.

Uma falha no sistema de portas de plataforma nas estações Vila Prudente, Sacomã e Tamanduateí, na linha 2-verde, por volta de 6h40, deu origem ao problema, de acordo com o Metrô.

Com a lentidão na linha 2-verde, o Metrô teve de reduzir a velocidade nas outras duas linhas para evitar superlotações das plataformas e composições nas paradas de integração.

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