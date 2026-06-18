SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sol voltará a predominar no céu de São Paulo, porém a chegada de uma massa de ar mais frio deve provocar temperaturas baixas, principalmente durante as madrugadas, alerta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

A quinta-feira (18) deve começar gelada, com termômetros em torno dos 9°C durante a madrugada, segundo a previsão do tempo. No decorrer do dia, o sol ajuda a diminuir um pouco a sensação de frio e as temperaturas máximas podem chegar aos 20°C.

Os índices de umidade nesse dia serão acima dos 50%. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo, conforme relatório do CGE.

Na sexta-feira (19), a mínima pode chegar a 8°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura máxima prevista é de 22°C. O dia será de poucas nuvens com nevoeiro ou névoa úmida.

O sábado (20) pode ter muitas nuvens com pancadas de chuva. Os termômetros devem variar entre 13°C e 23°C. Os índices de umidade serão acima de 55%.