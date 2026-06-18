SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Faculdade BP, instituição de ensino superior ligada ao Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, abriu as inscrições para o vestibular 2027 da primeira turma do curso de medicina.

A nova graduação marca a estreia da instituição na formação médica e terá início previsto para 1º de fevereiro de 2027. A mensalidade do novo curso será de R$ 12.530.

Ao todo, serão oferecidas cem vagas. Desse total, 85 serão preenchidas por meio de processo seletivo próprio, cinco serão destinadas a candidatos que utilizarem as notas do Enem 2024 ou 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) e outras dez serão reservadas para bolsas de estudo.

As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do vestibular, até 17 de setembro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 250 e poderá ser paga até o dia 18 de setembro.

O vestibular próprio será composto por uma redação, oito questões dissertativas -de química e biologia- e 40 questões objetivas -dez questões de língua portuguesa, dez de matemática, cinco de geografia, cinco de física, cinco de inglês, três de história, uma de filosofia e uma de sociologia.

Já os candidatos que optarem pelo ingresso por meio da nota do Enem deverão apresentar média aritmética igual ou superior a 680 pontos, considerando as cinco áreas avaliadas no exame, em qualquer uma das edições de 2024 ou 2025.

Os aprovados na etapa de provas, assim como os candidatos mais bem classificados pela nota do Enem, avançarão para a fase de MMEs (Múltiplas Minientrevistas).

De acordo com o edital do vestibular, a etapa de MMEs avaliará competências e habilidades consideradas essenciais para a formação médica, como comunicação, empatia, raciocínio crítico, resolução de problemas, trabalho em equipe, liderança, tomada de decisão ética, profissionalismo, resiliência, autoconhecimento, responsabilidade e integridade.

As regras para concessão das bolsas de estudo ainda serão divulgadas pela Vunesp nos próximos dias, segundo a instituição.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Ana Beatriz Akel, diretora da Faculdade BP, explica que a abertura do processo seletivo representa um marco para a instituição.

"É uma grande alegria abrir este processo seletivo e receber os primeiros candidatos que irão fazer parte da história da Faculdade BP", afirma Akel. "A estreia do curso de medicina amplia nossa missão de formar profissionais de excelência para a saúde."

Para viabilizar a estrutura da nova graduação, a Beneficência Portuguesa investiu cerca de R$ 70 milhões. O curso terá currículo baseado no desenvolvimento de competências, com uso de tecnologias educacionais e atividades em ambientes de simulação.

Como parte da estratégia de divulgação do vestibular, a instituição vem promovendo encontros com coordenadores de escolas e cursinhos da cidade de São Paulo.

"Nossa aproximação com escolas e cursinhos de São Paulo tem como objetivo ampliar o diálogo com estudantes interessados na área da saúde e contribuir para o acesso a informações de qualidade sobre essas carreiras."

"Com base na experiência da BP, queremos apoiar uma formação mais consciente e conectada às necessidades reais do país", conclui Akel.

Calendário do vestibular 2027 de medicina da Faculdade BP

Período de inscrições: até 17 de setembro

Aplicação da prova presencial: 10 de outubro

Divulgação do resultado da prova presencial: 13 de outubro

Divulgação da convocação para a fase de MMEs (Múltiplas Minientrevistas): 30 de outubro

Realização das MMEs: 29 de novembro

Divulgação do resultado final do vestibular: 18 de dezembro Início previsto das aulas: 1º de fevereiro de 2027

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