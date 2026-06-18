SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quarta-feira (17) 26 fuzis e 16 pistolas na BR-277, em Santa Terezinha do Itaipu (PR), perto da fronteira do Brasil com o Paraguai. As armas estavam escondidas em um caminhão carregado com insumos para ração animal.

Segundo a polícia, foi a maior apreensão de fuzis da história da corporação. Antes disso, o recorde havia sido registrado no Rio de Janeiro, em agosto de 2020, quando foram encontradas 22 armas desse tipo.

Do total de fuzis encontrados, 22 têm calibre 5,56 mm e quatro são de calibre 7,65 mm. As pistolas são de calibre 9 mm (14) e .40 (duas). Foram localizadas também 898 munições de calibre 7,62 mm, 4.150 munições de calibre 9 mm e 127 carregadores.

Entre as armas estavam duas AK-47, de infantaria padrão. É um armamento comum entre guerrilheiros, forças paramilitares e organizações criminosas.

Segundo a PRF, o custo reduzido faz da AK-47 a arma militar mais usada no mundo e uma das preferidas das facções criminosas.

O caminhão era dirigido por um motorista de 28 anos, que ficou nervoso ao ser abordado pelos policiais rodoviários federais, o que os levou a fazer uma vistoria mais ampla ao veículo. Segundo a PRF, ele admitiu que transportava armas.

O veículo havia saído da Argentina com direção a Minas Gerais e as armas estavam escondidas na cabine. O motorista foi preso e levado para a sede da Polícia Federal em Foz do Iguaçu (PR).

O caso foi registrado como tráfico internacional de arma de fogo, com pena que pode chegar a 16 anos de prisão.