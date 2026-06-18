SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 50 casas foram atingidas por um incêndio no final da madrugada desta quinta-feira (18) em uma comunidade na rua do Símbolo, na Vila Andrade, zona sul de São Paulo. Os imóveis destruídos eram construídos com madeira e outros materiais improvisados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento não há informações sobre vítimas. Ninguém precisou de atendimento. Onze equipes da corporação, com 35 homens, estão no local.

O fogo foi controlado e os agentes trabalham no rescaldo para evitar que as chamas se intensifiquem e se espalhem para outros barracos. Os bombeiros foram chamados por volta das 5h30.

A área atingida fica próxima à avenida Hebe Camargo e também de prédios e de uma área de vegetação. Os bombeiros tentam evitar que as labaredas se alastrem.

Segundo a corporação, houve colapso de um telhado, que caiu sobre um dos bombeiros. Ele teve apenas escoriações, está bem, mas foi socorrido por protocolo.

Os moradores acordaram assustados com gritos de fogo e tiveram que sair às pressas das moradias. Alguns conseguiram retirar móveis e eletrodomésticos, como sofás, geladeiras e máquinas de lavar para que não fossem consumidos pelas chamas. Outros conseguiram salvar peças de roupas.

Há famílias com crianças e animais desabrigadas após o incêndio destruir os barracos.

Não há informações sobre o que pode ter causado o fogo.