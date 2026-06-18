Um incêndio atingiu cerca de dez moradias por volta das 4h da manhã desta quinta-feira (18) na comunidade de Paraisópolis, que fica na Vila Andrade, zona sul de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas.

Dez viaturas foram enviadas para o local e as chamas foram controladas agora no início da manhã. A maioria das famílias que reside na comunidade e que teve suas casas consumidas pelas chamas, não conseguiu retirar boa parte de seus pertences.

A região atingida pelas chamas fica próxima à Avenida Hebe Camargo, de grande movimentação. Apesar disso, o transporte público no local não sofreu impacto.

A Defesa Civil de São Paulo informou que também encaminhou equipes à comunidade para realizar acolhimento às famílias.

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