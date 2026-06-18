SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo descobriu que a criança de dez anos, vítima de uma tentativa de sequestro na terça-feira (16), não era filha do suspeito, como ele havia dito.

O sequestrador já foi identificado pela polícia, mas o nome dele não foi divulgado. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo esclareceu que buscas são realizadas para localizar o homem.

A polícia não divulgou qual seria a motivação do crime. O caso é investigado por meio de inquérito policial no 44º DP (Guaianazes).

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um pedestre impediu a tentativa de sequestro. As imagens mostram o momento em que um suspeito, que usa um agasalho azul, desce de um táxi na rua Moreira Neto e vai em direção a criança, que estava parada na calçada com uma bicicleta. O caso ocorreu em Guaianases, na zona leste da capital.

O homem puxa o menino pelo braço, arrasta o garoto pela rua e tenta colocá-lo à força dentro de um táxi. Uma menina que aparenta ser ainda mais nova corre e tenta ajudar o menino, mas não consegue.

Na sequência, um pedestre que passava pela rua presencia a cena e vai socorrer o menino. O homem consegue segurar o garoto e usa o próprio corpo para se colocar entre o sequestrador e o menino, em uma tentativa de protegê-lo.

Em seguida, o suspeito volta para dentro do táxi e tenta fugir. A fuga, no entanto, é impedida pelo próprio motorista, que para o veículo. Pouco tempo depois, moradores do bairro se aproximam e retiram o homem e um comparsa de dentro do táxi. Os dois suspeitos foram agredidos pelos populares, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Taxista, que já foi identificado e ouvido pela polícia, não é apontado como suspeito de participação da tentativa de sequestro. De acordo com o SSP, o motorista relatou que os dois homens embarcaram em seu carro e orientaram sobre o trajeto a ser percorrido. Ao chegarem em um determinado local, um dos suspeitos teria tentado raptar uma criança, momento em que ele desligou o veículo

Esposa do taxista afirma que o marido é inocente. Ao Balanço Geral, da RecordTV, a mulher explicou que o marido foi chamado pelos homens para realizar uma corrida e eles teriam alegado que a criança era filho de um deles. Porém, ao perceber que o homem tentou forçar a entrada do menino no carro, o próprio taxista teria se recusado a prosseguir a corrida.

Motorista desconfiou durante corrida. Taxista contou, em entrevista a jornalistas na porta da delegacia, que pegou passageiro em um ponto e, no trajeto, foi informado de que precisaria buscar mais uma pessoa em Ferraz de Vasconcelos (SP).

Homens tentaram colocar criança no carro. Após parar o veículo, um dos suspeitos pegou uma criança pelo braço e tentou levá-la para dentro do táxi.

Suspeito alegou ser o pai. Segundo o taxista, um dos homens disse que a criança era seu filho e alegou que a mãe havia retirado o menino à força da escola, dizendo que tentava levá-lo de volta.

"Pegamos ele [um dos suspeitos] no ponto, e no caminho ele disse: 'temos mais um para pegar em Ferraz de [Vasconcelos]'. Tudo bem, pegamos. Fiz o retorno, e ele falou: 'para o carro'. Aí parei. [Ele desceu]. Aí o outro rapaz pegou uma criança pelo braço e começou a trazer para o carro. Nisso, eu desliguei o carro e disse 'daqui eu não vou sair'", disse Motorista de táxi que presenciou a tentativa de sequestro de criança.

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