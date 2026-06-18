SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta-feira (17) que os furtos e roubos de celular são o principal motivo para a sensação de insegurança no estado e fez um pedido de desculpas a cidadãos que tenham sido vítimas desse tipo de crime. Ele falava durante um evento de entrega de viaturas e armas às polícias.

"A gente pede desculpas ao cidadão que passa por isso, que tem um celular roubado, que tem a dor, o trauma de um assalto, muitas vezes a mão armada", disse Tarcísio. "A gente sabe que é o crime que derruba a sensação de segurança, e o cidadão tem o direito de ficar em paz."

No ano passado, o estado de São Paulo teve em média 697 aparelhos subtraídos por dia, ou quase um celular roubado ou furtado a cada dois minutos, mostram estatísticas anuais da SSP (Secretaria de Segurança Pública). Isso representou uma diminuição de 5,9% nos registros desse tipo de ocorrência, em comparação com 2024.

De janeiro a abril deste ano, houve redução de 23,8% nos casos em relação ao primeiro quadrimestre de 2025, segundo a SSP. Tarcísio afirmou que mais de 54 mil aparelhos já foram recuperados por iniciativa do governo.

Em setembro do ano passado, o governo paulista passou a emitir alertas a aparelhos que têm alguma restrição criminal, por meio do programa SP Mobile. O programa cruza informações de boletins de ocorrência com dados fornecidos por operadoras de telefonia, identificando aparelhos subtraídos que voltam a ser ativados. A partir disso, a Polícia Civil consegue localizar os dispositivos, notificar os usuários.

Nem todos os aparelhos recuperados pela polícia chegam até o proprietário original. Segundo nota publicada pela agência de notícias do governo em abril, cerca de 34% dos celulares haviam sido devolvidos às vítimas até ali.

"Os indicadores no estado de São Paulo têm caído, têm caído bastante, mas enquanto tiver um cidadão sendo roubado, tendo celular subtraído, nós não vamos descansar porque a gente sabe que é o crime que aborrece", declarou o governador. Ele afirmou que as investigações policiais têm focado nos intermediadores das vendas de celulares roubados, que lucram com o crime.

BANDEIRA NA PRÉ-CAMPANHA

Os programas de combate ao comércio ilegal de celulares e devolução de aparelhos às vítimas tem sido prioridade de gestões estaduais nos últimos anos. O assunto também entrou no radar do governo federal na atual fase de pré-campanha eleitoral.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que lançará um novo programa para combater o roubo de celulares que tem as mesmas características do SP Mobile e de outros programas estaduais: um sistema que envia mensagens a celulares roubados, instruindo o atual portador a devolver o aparelho.

"Eu vou efetivamente despachar o sinalzinho para quem tiver com o telefone roubado devolver, porque se não poderá ter consequências", disse Lula no dia 10 de junho. O petista afirmou que pretende que os pontos de devolução sejam agências dos Correios em vez de delegacias, para não intimidar os portadores atuais dos equipamentos.

Esse não é a primeira tentativa do governo petista de conter os roubos a telefones móveis. Antes, foi lançado o programa Celular Seguro, um aplicativo que bloqueia aparelhos roubados, furtados ou extraviados, inutilizando-os.

A lógica da nova medida de Lula é diferente do programa já lançado. Agora, a ideia é editar, em escala nacional, um programa criado no Piauí, estado governado pelo PT. O sistema de recuperação de aparelhos do governo local reduziu em 53% o roubo e o furto de celulares no Piauí.

O secretário de Segurança Pública do Piauí à época era Francisco Lucas, conhecido como Chico Lucas. Ele hoje é secretário nacional de Segurança Pública, um dos cargos mais importantes do Ministério da Justiça.

Lula busca uma marca para seu governo na área da segurança pública. Ele e seus aliados avaliam que o tema será um dos principais na eleição deste ano, quando o chefe do governo tentará obter um novo mandato como presidente da República.

Na cerimônia desta quarta, Tarcísio participou da entrega de 166 carros, 400 fuzis calibre 5,56 mm e 3.800 pistolas às polícias e ao Corpo de Bombeiro, além de um helicóptero à Polícia Civil.