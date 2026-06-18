RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais investiga uma denúncia de estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso teria ocorrido na noite de sexta-feira (12), no bairro Arvoredo, e foi registrado pela Polícia Militar no sábado (13). As informações foram confirmadas pela PM à Folha.

Todos os suspeitos têm menos de 18 anos, e as identidades dos envolvidos não foram divulgadas pelas autoridades. Por isso, a reportagem não conseguiu localizar representantes dos adolescentes citados para comentar o caso.

A investigação corre sob sigilo na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente aproveitou a ausência dos pais para reunir amigos em sua residência para um churrasco. Inicialmente, nove pessoas participavam do encontro: a jovem, duas amigas, o namorado de uma delas, um amigo do casal e outros quatro adolescentes conhecidos da vítima.

De acordo com o relato prestado à polícia, o grupo consumia bebidas alcoólicas durante a confraternização. A adolescente afirmou suspeitar que alguma substância tenha sido colocada em sua bebida, o que a teria feito perder a consciência.

Ainda segundo o depoimento, parte dos convidados deixou a residência ao longo da noite. A jovem relatou que, ao retomar a consciência, encontrou-se em uma situação de violência com dois adolescentes mantendo relação sexual com ela sem consentimento. Ela também afirmou que um terceiro jovem estava no local naquele momento, observando o ato.

Conforme o registro policial, um quarto adolescente não estava presente quando ela despertou, mas posteriormente teria enviado mensagens admitindo participação no episódio e afirmando que deixou o local após se arrepender.

A Polícia Militar informou que a adolescente apresentou aos investigadores mensagens trocadas com alguns dos jovens após o ocorrido. Segundo o relato registrado na ocorrência, os conteúdos incluem pedidos de desculpas e referências à participação deles nos fatos investigados.

A vítima também afirmou à polícia ter recebido mensagens de uma mulher identificada como mãe de um dos adolescentes. Segundo o registro, ela teria sido pressionada a não procurar as autoridades.

A jovem informou aos policiais que não mantinha relacionamento com nenhum dos adolescentes citados.

Após o registro da ocorrência, a adolescente foi encaminhada à Maternidade Municipal de Contagem, onde recebeu atendimento médico e passou por exames, informou a Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que "foram adotadas as primeiras providências investigativas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil". Segundo a corporação, concluída essa etapa inicial, o inquérito foi encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que dará continuidade às investigações.

Caso haja responsabilização, ela ocorrerá por meio da apuração de atos infracionais, conforme previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).