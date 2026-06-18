O alinhamento ocorre porque os planetas visíveis a olho nu Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno têm seus planos de órbita quase no mesmo plano da órbita da Terra em torno do Sol. E o mesmo para a Lua, cujo plano de órbita é inclinado em apenas 5 graus em relação ao da Terra.

Por estarem nesse mesmo plano, os planetas e a Lua percorrem no céu quase o mesmo caminho aparente que o Sol faz, chamado de eclíptica.

Eles estarão sempre nesse caminho da eclíptica, que é também o mesmo caminho onde estão as constelações zodiacais, explicou a astrônoma do Observatório Nacional.

Segundo Josina Nascimento, o fenômeno de aproximação aparente, de pelo menos dois planetas, acontece, em média, a cada 13 ou 15 meses. E, em todos os meses a Lua passeia por perto de todos os planetas.

"É interessante acompanhar, olhar para o céu todos os dias, observar onde está a Lua a cada dia e ver o caminho que ela percorre passando pelas constelações da faixa zodiacal perto dos planetas, disse.

Convite

Para aqueles que não conseguiram observar ou desejam ver registros profissionais, o Observatório Nacional promove no próximo sábado (20) uma live especial no canal do Youtube.

O evento faz parte do projeto O céu em sua casa: observação remota, que completa seis anos este mês e exibirá imagens enviadas por parceiros e seguidores de todo o Brasil.

Fenômenos como chuvas de meteoros e eclipses também são divulgados mensalmente nas redes sociais e no site do Observatório Nacional.

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