SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo começa a aplicar neste sábado (20) a vacina pneumocócica 20-valente em crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias. O novo imunizante substitui gradualmente a vacina pneumocócica 10-valente no calendário infantil.

A vacina protege contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, o pneumococo. A bactéria pode provocar desde infecções mais leves, como otite, até doenças graves, como pneumonia, meningite e bacteremia -infecção generalizada do sangue.

A nova versão é chamada de 20-valente porque age contra 20 variações diferentes dessa bactéria. A que estava em uso até agora, a 10-valente, protegia contra apenas dez.

A vacinação começa neste sábado nas AMAs/UBSs Integradas das 7h às 19h. A partir de segunda-feira (22), a aplicação será ampliada para todas as UBSs da capital. A Secretaria Municipal da Saúde recebeu 26.890 doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

A dose aplicada a cada criança depende do histórico vacinal individual e das doses da VPC10 já recebidas. A incorporação da nova vacina ao calendário segue as diretrizes do PNI (Programa Nacional de Imunizações). A expectativa da secretaria é beneficiar cerca de 116 mil crianças no município até o fim de 2026.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Mariana Araújo, destacou que a atualização reforça a importância de manter a carteirinha de vacinação em dia. Pais e responsáveis devem procurar uma unidade de saúde para verificar se há doses pendentes.

A VACINA TEM CONTRAINDICAÇÃO?

Não deve ser administrada em caso de reação alérgica grave a qualquer componente de Prevenar 20 ou ao toxoide diftérico.

QUAIS OS EFEITOS COLATERAIS ESPERADOS?

Dor local -as vacinas pneumocócicas são um pouco mais dolorosas-, inchaço, vermelhidão e febre podem aparecer. São sintomas que não deixam sequelas e podem ser resolvidos com antitérmico, se necessário, e compressa gelada no local da aplicação.

O QUE É DOENÇA PNEUMOCÓCICA?

Infecção causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae (pneumococo), que pode causar várias doenças graves, como pneumonias, meningite e bacteremia (infecção generalizada do sangue), e mais brandas, como a otite.

COMO É TRANSMITIDA?

De pessoa para pessoa, por meio de secreções e gotículas de saliva liberadas ao tossir, espirrar ou falar.