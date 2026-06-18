SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Eurofarma anunciou nesta quinta-feira (18) uma redução nos preços de medicamentos à base de semaglutida comercializados no Brasil: Poviztra, indicado para tratamento de obesidade e sobrepeso, e Extensior, indicado para diabetes tipo 2.

A medida vale para beneficiários do programa EuroCuida, iniciativa de suporte ao paciente lançada pela empresa em abril.

A Eurofarma comercializa o Poviztra e o Extensior desde outubro de 2025, por meio de uma parceria com a Novo Nordisk, fabricante de medicamentos como Ozempic e Wegovy. De acordo com a farmacêutica, o Extensior é idêntico ao Ozempic, e o Poviztra, idêntico ao Wegovy.

O maior desconto, de 48%, é aplicado ao Extensior na apresentação de 1 mg -o valor passou de R$ 599 para R$ 309, mas o medicamento deve ser comprado em até 80 dias após a primeira aquisição.

Quanto ao Poviztra, a maior redução (46%) foi aplicada à dose de 0,5 mg, que passou de R$ 819 para R$ 445.

Ainda sobre o Poviztra, a Eurofarma afirma ser a única empresa nacional com aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para tratamento de obesidade e sobrepeso associado a comorbidades.

A redução dos preços ocorre em um momento de forte expansão do mercado de canetas emagrecedoras. Nesse cenário, a semaglutida tornou-se um dos tratamentos mais procurados devido aos resultados observados na perda de peso e no controle de doenças metabólicas.