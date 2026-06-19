SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sexta-feira (19) em São Paulo deve registrar a manhã mais fria desta semana na cidade de São Paulo. A mínima prevista é de 8°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima não passa de 22°C.

Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas à noite quando a seleção brasileira faz seu segundo jogo na Copa do Mundo ?o Brasil enfrenta o Haiti, às 21h30 (de Brasília).

Até lá, porém, o paulistano poderá encarar um dia de clima seco, com índices de umidade em torno de 30%.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), taxas de umidade abaixo de 50% já são prejudiciais à saúde, principalmente, de crianças, idosos e pessoas que possuem problemas respiratórios.

Conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, simuladores atmosféricos indicam a passagem de duas frentes frias entre o sábado (20) e a próxima terça-feira (23).

"Os sistemas, além de trazer chuva, vêm acompanhados de massas de ar frio de origem polar, o que mantém a sensação de frio em São Paulo", diz o órgão municipal em seu site.

Assim, o inverno, que começa neste domingo (21), às 5h25, chega gelado, principalmente pela manhã ?a máxima, à tarde, não passa de 22°C no fim de semana.

Também são esperadas pancadas de chuva de até moderada intensidade, acompanhadas de rajadas de vento, que podem superar os 40 km/h.

Quem pretende buscar frio no fim de semana, há previsão de geada nesta sexta-feira em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.

As mínimas tendem a oscilar entre 8°C e 11°C até domingo. E a máxima não deverá superar os 19°C.