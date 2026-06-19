SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) operou com lentidão nas primeiras horas desta sexta-feira (19) em São Paulo.

O problema teve início por volta das 5h50. De acordo com a concessionária, a falha foi identificada em um Aparelho de Mudança de Via na região da estação Palmeiras-Barra Funda.

Por isso, os trens circulavam com velocidade reduzida. Além da lentidão, algumas composições estão retornando da estação da Luz, o que pode aumentar o intervalo médio programado para o horário.

Equipes de manutenção foram ao local e a operação começou a normalizar por volta das 7h. "A CPTM lamenta os transtornos causados aos passageiros", escreveu em nota.

Passageiros relatam insatisfação com o serviço. "A linha 11-Coral está zoada de novo, só queria dias de paz", escreveu um deles pelas redes sociais.