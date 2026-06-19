A potência da literatura produzida dentro das periferias ganha um novo palco na Biblioteca Parque de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, que recebe nesta sexta (19) e sábado (20) a Feira Literária Conta Conto Voz das Periferias. O evento reúne literatura, gastronomia, música, teatro e manifestações artísticas, em uma programação gratuita e aberta ao público.

Segundo um dos idealizadores do projeto, Elton de Souza Pinheiro, o objetivo é fortalecer a conexão entre artistas e comunidade. Autor de livros de terror sobre o subúrbio do Rio, Elton conta que não existiam muitos espaços culturais voltados para comunidades durante sua infância.

A gente tem um orgulho muito grande dessa programação, do jeitinho que ela está, porque são pessoas que vieram da periferia, que fizeram seu trabalho a partir desse olhar periférico e que, hoje, estão no mundo ganhando sua vida e que voltam agora para um festival para mostrar um pouco da sua arte, disse.

O festival tem essa preocupação de dizer 'olha, esses artistas aqui chegaram, e a gente pode ir junto'. E como é que a gente vai junto? O festival nasce também com a proposta de inspiração, de inspirar esses jovens, essas crianças, e dizer que existem oportunidades e que há fomento a partir do nosso conhecimento de território de favela.

Ao todo, 15 autores já confirmaram presença para integrar as mesas de bate-papo, encontrar os leitores e também autografar livros. Durante a feira, cerca de 300 exemplares vão ser distribuídos.

Entre os convidados está o escritor Júlio Emílio Braz, que vai apresentar o livro Pretinha, Eu. Na história, a personagem Vânia é a primeira aluna negra de um colégio de elite do Rio e precisa lidar com diversas situações.

O evento também reúne lideranças periféricas para debater sobre território, protagonismo e economia criativa. Cintia Sant'Anna, fundadora do Instituto Entre o Céu e a Favela e liderança comunitária do Morro da Providência, participa da mesa Produção de Favela Quem Ganha com Nossa Arte?.

Conta Conto

O projeto Conta Conto começou em 2021, como um encontro entre contadores de histórias, idealizado por Elton de Souza Pinheiro, nascido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Leandro Pedro, do Morro do Turano, zona norte do Rio de Janeiro.

Após mais de 20 edições realizadas em diversos municípios do Rio, eles chegaram à conclusão de que o evento precisava crescer.

Quando a gente vê que o espaço está cheio, que o espaço periférico está lotado de crianças, está lotado de pais, estão sedentos por isso, também é muito importante. A gente vê que o fomento desse tipo de evento pode trazer efetivamente público, finalizou.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia.

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