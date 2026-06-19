SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Goiás descartou o envolvimento de terceiros na morte da menina de 2 anos que desapareceu em uma fazenda na zona rural de Doverlândia (GO).

O delegado Ramon Queiroz disse não ter encontrado evidências de que alguém tenha participado da morte de Maria Fernanda Cândido da Rocha. "Ela se perdeu no momento em que foi deixada pelos pais. Essa criança aproveita que está sozinha, percebe que os pais não estão, rompe o obstáculo e acaba se perdendo na mata, tendo como resultado a sua morte", explica.

Autoridades devem investigar agora a omissão dos pais. Na segunda-feira, a família teria saído para levar leite na casa de um familiar por volta das 9h30. Cerca de meia hora depois, o pai da criança ligou para seu cunhado comunicando o sumiço da filha.

Polícia não encontrou sinais de violência. Crânio, pescoço, tórax, abdômen, ossos e vísceras não tinham lesões traumáticas, sangramentos ou fraturas, apontou a perícia. Além disso, não há indícios de que ela tenha sido violentada sexualmente.

Causa mais provável da morte é desidratação e hipotermia, dizem as autoridades. Exames mostraram sinais de privação hídrica, além de permanência em ambiente frio, úmido e descoberto. Possibilidade de afogamento, no entanto, ainda está sendo avaliada por perícias complementares.

Estimativa é de que Maria Eduarda tenha morrido cerca de 24 horas antes de seu corpo ser encontrado. A análise deve ser feita com mais cautela nos próximos dias devido a exposição dela ao frio e umidade.

O corpo da bebê foi encontrado no leito do rio Paraíso na última quarta-feira. Ela havia sido vista pela última vez na segunda-feira na Fazenda Vale do Paraíso, onde morava com os pais, no oeste de Goiás.

Uma fralda e peças de roupa que ela usava foram encontradas em um rio nas proximidades da propriedade e ajudaram a encontrar o corpo. Buscas aquáticas eram feitas porque a principal hipótese investigada era a de que ela tivesse saído em direção aos pais e caído na água.

A procura mobilizou uma grande operação na região. Em nota, o Corpo de Bombeiros de Goiás informou que equipes das forças de segurança, incluindo policiais, bombeiros e integrantes do Grupo de Radiopatrulhamento Aéreo atuaram para localizar Maria Fernanda.