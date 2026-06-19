SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paylo negou o pedido de habeas corpus a dois dos três instrutores presos pela morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21, arremessada sem a corda de segurança durante um salto de rope jump em Limeira (SP).

Justiça apontou para a necessidade de uma análise mais aprofundada das investigações. A decisão, publicada ontem, envolve Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32, e Maicon Fernandes Cintra, 41. O outro preso, identificado como Vitor de Freitas Gonçalves, 27, não é citado, já que sua defesa não entrou com o pedido de liberdade.

Advogado de Luis Felipe e Maicon cita a "ilegalidade da decisão do Juízo de origem que decretou a prisão preventiva dos dois instrutores". Na decisão, o relator Mazina Martins afirmou que: "em casos tais é sim necessário primeiramente ouvir as informações que possam ser prestadas pelo Juízo de origem a respeito dos diversos temas invocados. [...] Com isso, poderá o Tribunal integrar um cenário de informações e discursivo mais amplo, mais enriquecido e mais completo", pontua trecho.