RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A madrugada desta sexta (19) foi marcada pelo segundo dia consecutivo de tiroteios em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo investigações, a disputa ocorre entre milicianos e integrantes do Comando Vermelho.

Por causa do confronto, 12 linhas de ônibus que circulam pela avenida Engenheiro Souza Filho tiveram seus trajetos alterados durante a manhã. A circulação foi normalizada por volta das 9h. Em nota, a a polícia Militar afirmou que reforça o policiamento na região para tentar restabelecer a segurança.

Nas primeiras horas do dia, motoristas enfrentaram congestionamentos e ficaram retidos nas proximidades do condomínio Jardim Clarice. Relatos apontam que a avenida Engenheiro Souza Filho chegou a ser bloqueada. Na quinta-feira (18), um ônibus foi utilizado como barricada na mesma via.

A escalada da violência também impactou o funcionamento de unidades de saúde e escolas da região. A secretaria municipal de Saúde informou que cinco unidades de atenção primária suspenderam temporariamente suas atividades e avaliam a retomada do atendimento ao longo do dia. Outras duas permaneceram abertas, mas interromperam ações externas.

A secretaria estadual de Educação confirmou o fechamento de uma escola localizada na região. Já a secretaria municipal de Educação informou que outras 16 unidades da rede municipal foram afetadas pelo confronto.

A Polícia Civil investiga informações de que nove milicianos de Rio das Pedras teriam rompido com o grupo local e passado a integrar o Comando Vermelho. De acordo com as primeiras informações, a ação registrada na quinta-feira, quando criminosos teriam determinado a retirada da chave de um ônibus para transformá-lo em barricada, teria o objetivo de dificultar o avanço da facção rival e atrair a atenção das forças de segurança.

Ainda na quinta, agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros localizaram um cemitério clandestino utilizado pela milícia em uma área de mata na localidade conhecida como Sertão.

A descoberta foi resultado de um trabalho de investigação e inteligência iniciado a partir de denúncias e de inquéritos relacionados a pessoas desaparecidas na região.

No local, os agentes encontraram um poço concretado com cerca de 20 metros de profundidade, utilizado para o descarte de cadáveres. Escondida pela vegetação, a estrutura estava coberta por uma pesada tampa de concreto.

Foram localizados dois corpos do sexo masculino, um crânio e diversos despojos humanos. Segundo a investigação, a área era utilizada pela milícia para ocultar os corpos.

DOCA TENTA DOMÍNIO SOBRE "BERÇO DA MILÍCIA"

As tentativas do Comando Vermelho de assumir o controle de Rio das Pedras acontecem desde 2023. A motivação seria o alto lucro com o comércio local, além do simbolismo de conquistar o chamado "berço da milícia". A facção já expandiu sua influência em áreas próximas de Itanhangá e Jacarepaguá, conquistando territórios anteriormente dominados por milicianos, como Tijuquinha, Morro do Banco, Muzema, Anil e Gardênia Azul.

De acordo com investigações policiais, a ordem para avançar sobre territórios controlados por grupos rivais teria partido de Edgard Alves de Andrade, o Doca, principal líder da facção nas ruas. Ele não possui defesa constituída.

Ao lado das comunidades da Muzema e da Gardênia Azul, Rio das Pedras foi incluída pelo Governo do Estado em um plano de reocupação territorial encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Não há data para início da ação.

Galeria Entenda as facções criminosas no Brasil Segundo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há 72 organizações operando no país, como PCC e CV https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1813829310062237-entenda-as-faccoes-criminosas-no-brasil ***