SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma motorista perdeu o controle do carro e atropelou seis pessoas que esperavam em um ponto de ônibus em Sapopemba, na zona leste de São Paulo.

O atropelamento ocorreu por volta das 9h na avenida da Barreira Grande, na altura do número 2.980. As informações iniciais apontam que o veículo atingiu pessoas que aguardavam no ponto próximo a um comércio, segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Seis vítimas foram socorridas para unidades de saúde da região. Três pessoas foram levadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e outras três pelos bombeiros.

Entre os feridos, um homem foi atendido em parada cardiorrespiratória. Ele foi encaminhado pelo ao pronto-socorro Santa Itaquera.

Outras vítimas tiveram ferimentos e mal-estar após a batida. Uma mulher com dor na lombar e contusão na clavícula esquerda foi levada ao pronto-socorro São Mateus, e um homem de 40 anos com sangramento no rosto foi encaminhado ao pronto-socorro Jardim Iva.

Duas mulheres com mal súbito também foram socorridas. Elas foram levadas ao pronto-socorro Jardim Iva, enquanto uma sexta vítima com ferimentos na cabeça foi encaminhada ao pronto-socorro São Mateus.

A motorista ficou no local após o acidente. O caso é acompanhado pelo 41º DP, responsável pela área, mas ainda não se sabe a causa do acidente. O UOL entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e aguarda retorno.