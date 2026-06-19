SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu, na manhã de hoje, um homem envolvido na tentativa de sequestro de uma criança de 10 anos, em Guaianases, na zona leste da capital.
O suspeito foi preso no centro da cidade. Durante patrulhamento na região central, policiais militares reconheceram o indivíduo e realizaram a abordagem na Rua Apa, região de Santa Cecíli
Ele teria confessado a participação no crime. Na sequência, foi levado ao 2º Distrito Policial, onde a ocorrência está sendo apresentada.