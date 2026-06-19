SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 35 anos foi achada morta dentro da própria casa, em Arapiraca, na região agreste de Alagoas. O principal suspeito do crime é o ex-marido dela, um homem de 41 anos, que está foragido.

Silvania Maria da Silva foi encontrada sem vida na noite de ontem. A vítima foi atacada dentro da própria casa pelo ex-companheiro, identificado apenas Ednaldo. As informações foram repassadas pelo delegado Douglas Rocha, responsável pelas investigações.

Ednaldo primeiro atacou Silvania na cabeça com um pedaço de madeira. Posteriormente, ele usou uma corda para enforcar a mulher. Em seguida, ele levou o corpo da mulher para dentro de casa, a colocou em uma cama e cobriu com um lençol.

Depois de matar a ex-esposa, Ednaldo tentou tirar a própria vida. Conforme o delegado, ele teria tentado se enforcar com uma corda, mas ou a corda se rompeu ou ele desistiu do suicídio e fugiu.

Motivação para o crime seria insatisfação de Ednaldo com o fim do casamento. Ele e Silvania ficaram juntos por cerca de 20 anos e estavam separados há três meses. Desde então, o homem tentou reatar a relação, mas a vítima não quis e, por esse motivo, ele a teria matado.

"O relacionamento acabou em março. A vítima não demonstrou interesse em reatar o relacionamento e, inclusive, o bloqueou nas redes sociais. Mas na noite de ontem ele foi até a casa da vítima, bateu na cabeça dela com um pedaço de madeira e, com ela ainda desacordada, a enforcou", disse Douglas Rocha, delegado da PCAL.

Suspeito confessou o crime em áudio enviado para um amigo por meio de um aplicativo de mensagens. Ednaldo teria narrado o ato criminoso e admitido a tentativa de suicídio. Entretanto, ele não informou para onde fugiu, segundo esse amigo disse em depoimento aos policiais.

Câmeras de segurança registraram a fuga do suspeito. As imagens mostram o momento em que ele deixa a residência de Silvania em uma motocicleta. Nesse ato de fuga, o homem ainda teria relatado para alguns vizinho o crime que havia cometido, de acordo com o delegado.

Ednaldo está foragido da Justiça. O delegado Douglas Rocha pediu para que quem tiver informações sobre o paradeiro dele informar por meio do 181 ou através canais de atendimento da Polícia Civil de Alagoas. O anonimato é garantido.

Corpo de Silvania já foi recolhido pelo IML. Não há informações sobre o sepultamento dela.

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EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive no exterior. A ligação é gratuita.

O serviço recebe denúncias, oferece orientação especializada e encaminha vítimas para serviços de proteção e atendimento psicológico.

Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, canal voltado a violações de direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH).

Caso esteja em situação de risco, a vítima pode solicitar medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.

PROCURE AJUDA

Se você estiver tendo pensamentos suicidas, procure ajuda especializada.

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 188. Também há atendimento por chat, e-mail e presencialmente.

Outra opção é procurar um Caps (Centro de Atenção Psicossocial) na sua cidade.

Há ainda o Pode Falar, canal criado pelo Unicef para jovens de 13 a 24 anos, com atendimento anônimo e gratuito.